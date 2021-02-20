مباحث قويسنا تضبط عاملا قتل صديقه لمشادة كلامية

تمكنت وحدة مباحث قويسنا بقيادة المقدم أحمد شمس رئيس المباحث، من القبض على عامل قتل صديقه، حيث يعملان معا بمصنع موالح بالمنطقة الصناعية التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يُفيد بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يُفيد بمصرع "م. ع. ف" 20 سنة، ومقيم بقرية شبرا قبالة التابعة لذات المركز، مصاب بجرح طعني في الصدر وذلك بسبب مشادة كلامية بينه وبين صديقه أدت إلى طعنه.وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مدينة قويسنا، وقام بالقبض على "خ. ا. ش" 19 سنة، مقيم بكفر المنشي التابعة لذات المركز بتعديه على المجني عليه وقتله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.