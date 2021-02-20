«مستقبل وطن»: السيسي يقود ثورة التنمية في سيناء على كافة الاتجاهات

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة البدء في تنفيذ مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين يعكس حرص الدولة على تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة.وأضاف منظور، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد ثورة التنمية الشاملة في سيناء على كافة الاتجاهات، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية في السنوات الأخيرة الماضية ترتكز إستراتيجيتها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كل المجالات، مُؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعامل مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي، مُشيرًا إلى أن موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به.كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم" يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، ويمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية المُمتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.