إصابة 5 متظاهرين خلال تفريق قوات الأمن لمحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار

أصيب ما لا يقل عن 5 متظاهرين بجروح جراء الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه التي استخدمتها قوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين المناهضين لاستيلاء الجيش على السلطة.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أنه تم الدفع بنحو 500 فرد من الشرطة والجنود في ثاني أكبر مدينة في البلاد «ماندا لاي» التي تشهد حركة عصيان مدني وطني ويضرب بعض العمال عن العمل حتى تتم إعادة الحكومة المنتخبة بصورة ديمقراطية مجددًا إلى السلطة.كما شارك أكثر من 1000 شخص في احتجاج قاده طلاب جامعة الطب في المدينة ذاتها، من بينهم من رفعوا لافتات مكتوبا عليها عبارات تشير إلى حركة العصيان التي دفعت أطباء ومهندسين وآخرين للاحتجاج على الاستيلاء على السلطة.كما تجمع المتظاهرون أيضًا في مناطق أخرى، من بينها مدينة يانجون، مرددين هتافات وحاملين صورًا لزعيمة البلاد المحتجزة، أون سان سو تشي.وكان المجلس العسكري قد استولى على السلطة في الأول من فبراير الجاري بعد اعتقال سو تشي، ومنع انعقاد جلسات البرلمان، قائلا إن الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي شابتها مخالفات في عملية التصويت، معلنا عن تنظيم انتخابات جديدة في غضون عام.