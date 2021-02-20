العراق يوجه بضرورة استمرار عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية

وجّه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بضرورة استمرار عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، مثمنا جهود المقاتلين الذين يحققون الأمن والاستقرار ويحملون أمانة ومسئولية حماية بغداد.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية: "إن الكاظمي قام اليوم بزيارة إلى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش، حيث زار مقر اللواء ٥٩ عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش وقائد عمليات بغداد".واجتمع الكاظمي- وفقًا للبيان- بعدد من القادة الأمنيين، واستمع إلى شرح عن تطورات الوضع الأمني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذ لملاحقة الإرهاب وتدميره.ووجّه رئيس الوزراء بضرورة استمرار عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع كبار المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه على الجهود المتميزة التي أثمرت عن قتل عدد من الإرهابيين المطلوبين.وثمّن القائد العام للقوات المسلحة جهود المقاتلين الأبطال، الذين يحققون الأمن والاستقرار ويحملون أمانة ومسئولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية للإرهاب.