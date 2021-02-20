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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تسجيل 83% من سكان الإسماعيلية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

السبت 20/فبراير/2021 - 04:09 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من 2.83% من سكان محافظة الإسماعيلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 حتى اليوم السبت.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحله الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك متابعة التجيهزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة، أن الوزيرة راجعت مع الشركة المنفذة، أعمال الإنشاءات بالمستشفى للوقوف على معدلات التنفيذ، ووجهت بسرعة حصر التجهيزات الطبية اللازمة وتوريدها، تمهيدًا للتشغيل ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا طبيا.

وأضافت أن الوزيرة أكدت أن مستشفى التل الكبير سيصبح ثاني أكبر مستشفى بالإسماعيلية بعد المجمع الطبي لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة بمختلف التخصصات الطبية، كما أشارت إلى أن المستشفى يضم 6 مبانِ إنشاء جديد بتكلفة تبلغ 534 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

وأضافت أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كل الأعمال بالمستشفى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وطبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد، كما شددت على أهمية الإسراع في وتيرة العمل بالمرحلة الثانية لتطبيق المنظومة بالكامل بالإسماعيلية لسرعة تحقيق التغطية الصحية الشاملة لأهالي المحافظة.

وتابعت أن الوزيرة أكدت حرصها على المتابعة الميدانية لسير العمل بتطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك متابعة التجهيزات الجارية للعمل بالمرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، كما لفتت إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي استقبل 1500 مواطن خلال اليوم الثاني لافتتاحه رسميًا ضمن المرحلة الأولى بالمنظومة الجديدة، يوم 17 فبراير الجاري، وتم تقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى على أكمل وجه.

ومن جانبه قال، الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن مستشفى التل الكبير الجديد يضم 138 سريرا، و7 غرف عمليات، ووحدة مناظير جهاز هضمي وكبد، وبنك دم، و35 ماكينة غسيل كلوي، ووحدة للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بربط قسم الأشعة بمستشفى التل بالمجمع الطبى بالإسماعيلية عن طريق خدمة التشخيص عن بعد.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء"، والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و"بورسعيد" التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي "السويس وأسوان" والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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