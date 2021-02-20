رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أطباء بلا حدود» تطالب بوضع خطة استجابة للاجئين إقليم تيجراي

السبت 20/فبراير/2021 - 03:59 م
لاجئين إقليم تيجراي
لاجئين إقليم تيجراي
ا ش ا
طباعة
طالبت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني، بوضع خطة استجابة عاجلة لإنقاذ اللاجئين الإثيوبيين الفارين من إقليم تيجراي بسبب الصراع والعنف هناك إلى منطقة حمديات السودانية.

وقالت المنظمة- في بيان اليوم السبت إن العديد من الاحتياجات للاجئين الوافدين إلى هذه المنطقة السودانية يعانون من الجوع وبدأ صبرهم ينفذ ويتظاهرون حيث سئموا من التسول للحصول على الطعام المناسب.

وأضافت أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 61 ألفا من اللاجئين الذين عبروا الحدود من إثيوبيا إلى السودان هربا من الصراع، مشيرة إلى أنه بعد ن تم نقل العديد منهم من منطقة حميديات التى تعد نقطة دخول رئيسية إلى أم ركوبا والتانيديبا فان مابين 10 إلى 12 ألفا منهم لايزالوا منتشرين فى وحول حميديات دون توفير المأوى المناسب لهم فى حين يتم بالكاد تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الماء والغذاء.

ولفتت المنظمة إلى بعض هؤلاء موجودين فى المنطقة منذ شهور بالرغم من انخفاض عدد الوافدين الجدد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، موضحة أن المساعدات الإنسانية فى المنطقة الحدودية لا تزال دون المستوى المطلوب وأن اللاجئين يعيشون فى ظروف غير صحية مروعة.

وأشارت إلى أنه وفقا لإرشادات مفوضية اللاجئين فأنه يجب ألا تكون مخيمات اللاجئين بالقرب من المناطق الحدودية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لافتة إلى أنه برغم جهود السلطات السودانية لنقلهم إلى مخيمات دائمة بعد 72 ساعة من الوصول الا أن الآلاف المتبقين سيكون من المستحيل نقلهم إلى مخيمات دائمة مستحيلا لعدة أشهر خلال موسم الأمطار بسبب الطرق غير القابلة للوصول.

موضوعات متعلقة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»