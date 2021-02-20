«أطباء بلا حدود» تطالب بوضع خطة استجابة للاجئين إقليم تيجراي

طالبت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني، بوضع خطة استجابة عاجلة لإنقاذ اللاجئين الإثيوبيين الفارين من إقليم تيجراي بسبب الصراع والعنف هناك إلى منطقة حمديات السودانية.وقالت المنظمة- في بيان اليوم السبت إن العديد من الاحتياجات للاجئين الوافدين إلى هذه المنطقة السودانية يعانون من الجوع وبدأ صبرهم ينفذ ويتظاهرون حيث سئموا من التسول للحصول على الطعام المناسب.وأضافت أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 61 ألفا من اللاجئين الذين عبروا الحدود من إثيوبيا إلى السودان هربا من الصراع، مشيرة إلى أنه بعد ن تم نقل العديد منهم من منطقة حميديات التى تعد نقطة دخول رئيسية إلى أم ركوبا والتانيديبا فان مابين 10 إلى 12 ألفا منهم لايزالوا منتشرين فى وحول حميديات دون توفير المأوى المناسب لهم فى حين يتم بالكاد تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الماء والغذاء.ولفتت المنظمة إلى بعض هؤلاء موجودين فى المنطقة منذ شهور بالرغم من انخفاض عدد الوافدين الجدد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، موضحة أن المساعدات الإنسانية فى المنطقة الحدودية لا تزال دون المستوى المطلوب وأن اللاجئين يعيشون فى ظروف غير صحية مروعة.وأشارت إلى أنه وفقا لإرشادات مفوضية اللاجئين فأنه يجب ألا تكون مخيمات اللاجئين بالقرب من المناطق الحدودية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لافتة إلى أنه برغم جهود السلطات السودانية لنقلهم إلى مخيمات دائمة بعد 72 ساعة من الوصول الا أن الآلاف المتبقين سيكون من المستحيل نقلهم إلى مخيمات دائمة مستحيلا لعدة أشهر خلال موسم الأمطار بسبب الطرق غير القابلة للوصول.