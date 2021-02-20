رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شرط روسي ونفي سوري.. أسرار البند السري في تبادل الأسرى بين إسرائيل ودمشق

السبت 20/فبراير/2021 - 04:46 م
تبادل الأسرى بين
تبادل الأسرى بين إسرائيل ودمشق
سارة الشلقاني
طباعة
جدلٌ مستمر في إسرائيل خلال الحديث عن وجود بندا سريا في اتفاق تبادل الأسرى الذي جرى مع سوريا، بوساطة روسيا، بعد منع نشر تفاصيلها.

وتضمنت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا، إعادة فتاة إسرائيلية تسللت إلى دمشق، مقابل تحرير تل أبيب لسوريين اثنين من أبناء الجولان المحتل.

شرط روسي
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الجزء الذي تم منع نشره في إطار صفقة التبادل للأسرى مع سوريا، بقى سرا تلبية لطلب روسي، خلال المفاوضات مع إسرائيل.

وأوضحوا أن موسكو طالبت بعدم النشر لأسباب خاصة بهم، مشيرين إلى أن إسرائيل ترى أنه لا عائق أمام نشر التفاصيل كاملة.

تفاصيل البند السري لإسرائيل
وكشف أور هيلر المراسل العسكري للقناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن البند الإصافي الخاص بإسرائيل في الصفقة مع سوريا، هو تمويل نقل جرع من لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك V" لسوريا.

وقالت مصادر إن البند يخص مساعدة دمشق في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحة أن إسرائيل وافقت على دفع مليون و200 ألف دولار، إلى روسيا لشراء لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد، وتحويلها إلى سوريا.

موقف الرقابة العسكرية الإسرائيلية
وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الصفقة الموقعة مع سوريا لم تصل إلى حد تبادل الأسرى، بل تضمنت بندًا غير معتاد لم يكشف عنه علنيا، وهو ما ألغته الرقابة العسكرية في تل أبيب.

وأضافت أن قرار الرقابة العسكرية الإسرائيلية جاء رغم أن البند المذكور ليس له أهمية أمنية، لكنه يمكن أن يثير جدل الرأي العام الإسرائيلي.

غضب إسرائيلي ضد نتنياهو
وانتقدت مصادر أمنية إسرائيلية، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إنه يضر بالجهود المبذولة لتقليل الحدث ويؤدي إلى زيادة المطالب في المرة القادمة التي تعقد فيها إسرائيل صفقات تبادل أسرى.

وأعرب المصادر عن غضبها من محاولة نتنياهو تخصيص الصفقة لنفسه، مضيفة أن الاتصالات أجريت بشكل أساسي من قبل وزارة الجيش عبر القنوات العسكرية، وأن الصفقة كانت ستتم حتى بدون مكالمات نتنياهو الهاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سوريا تنفي
من جانبها، أعلنت سوريا، اليوم السبت، نفيها لأن يكون هناك بند سري في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت دمشق إنه لم يكن هناك بند سري يتعلق باللقاحات في اتفاق عملية التبادل بين سوريا وإسرائيل.

موضوعات متعلقة

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»