شرط روسي ونفي سوري.. أسرار البند السري في تبادل الأسرى بين إسرائيل ودمشق

شرط روسي

تفاصيل البند السري لإسرائيل

موقف الرقابة العسكرية الإسرائيلية

غضب إسرائيلي ضد نتنياهو

سوريا تنفي

جدلٌ مستمر في إسرائيل خلال الحديث عن وجود بندا سريا في اتفاق تبادل الأسرى الذي جرى مع سوريا، بوساطة روسيا، بعد منع نشر تفاصيلها.وتضمنت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا، إعادة فتاة إسرائيلية تسللت إلى دمشق، مقابل تحرير تل أبيب لسوريين اثنين من أبناء الجولان المحتل.وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الجزء الذي تم منع نشره في إطار صفقة التبادل للأسرى مع سوريا، بقى سرا تلبية لطلب روسي، خلال المفاوضات مع إسرائيل.وأوضحوا أن موسكو طالبت بعدم النشر لأسباب خاصة بهم، مشيرين إلى أن إسرائيل ترى أنه لا عائق أمام نشر التفاصيل كاملة.وكشف أور هيلر المراسل العسكري للقناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن البند الإصافي الخاص بإسرائيل في الصفقة مع سوريا، هو تمويل نقل جرع من لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك V" لسوريا.وقالت مصادر إن البند يخص مساعدة دمشق في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحة أن إسرائيل وافقت على دفع مليون و200 ألف دولار، إلى روسيا لشراء لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد، وتحويلها إلى سوريا.وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الصفقة الموقعة مع سوريا لم تصل إلى حد تبادل الأسرى، بل تضمنت بندًا غير معتاد لم يكشف عنه علنيا، وهو ما ألغته الرقابة العسكرية في تل أبيب.وأضافت أن قرار الرقابة العسكرية الإسرائيلية جاء رغم أن البند المذكور ليس له أهمية أمنية، لكنه يمكن أن يثير جدل الرأي العام الإسرائيلي.وانتقدت مصادر أمنية إسرائيلية، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إنه يضر بالجهود المبذولة لتقليل الحدث ويؤدي إلى زيادة المطالب في المرة القادمة التي تعقد فيها إسرائيل صفقات تبادل أسرى.وأعرب المصادر عن غضبها من محاولة نتنياهو تخصيص الصفقة لنفسه، مضيفة أن الاتصالات أجريت بشكل أساسي من قبل وزارة الجيش عبر القنوات العسكرية، وأن الصفقة كانت ستتم حتى بدون مكالمات نتنياهو الهاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.من جانبها، أعلنت سوريا، اليوم السبت، نفيها لأن يكون هناك بند سري في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.وقالت دمشق إنه لم يكن هناك بند سري يتعلق باللقاحات في اتفاق عملية التبادل بين سوريا وإسرائيل.