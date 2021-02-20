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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التنمية الدولية: 325،84 مليار فرنك إفريقي لدعم المشاريع التنموية بالسنغال

السبت 20/فبراير/2021 - 03:56 م
المشاريع التنموية
المشاريع التنموية بالسنغال
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وقعت السنغال والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وبموجبها تقدم الوكالة الأمريكية إلى السنغال 84ر325 مليار فرنك إفريقي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم المشاريع التنموية.

وذكرت السفارة الأمريكية في داكار في بيان اليوم السبت، أن ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي أمادو هوت مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السنغال بيتر ترنشارد، بحضور السفير الأمريكي تولينابو موشنجي، لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الحكومة السنغالية على تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الشامل وإعادة السنغال إلى مسارها للنمو القوي قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم السنغال في مشاريعها ذات الأولوية.

يذكرأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعد إحدى أهم الجهات المانحة للسنغال على مدار العقود الستة الماضية، كما استثمرت في عدة مشاريع تنموية لتحسين الظروف المعيشية لسكان السنغال.

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