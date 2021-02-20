«مرات الشهيد» عمل غنائي وطني جديد لأمنية حسن ومحمد وديع

انتهت الفنانة الشابة أمنية حسن من تسجيل أغنية جديدة، وصفتها بأنها عمل وطني إنساني بفكرة جديدة لم يتم تقديمها من قبل، بعنوان "مرات الشهيد".وهي من كلمات الرائد بالمعاش محمد وديع، الذي كتب من قبل "قالوا ايه علينا دولا " و"إحنا مش بتوع حداد".الأغنية من ألحان أمنية حسن وتوزيع محمود شعراوي وتسجيل وهندسة صوتية بيشوي مجدي وتم تسجيلها في ستوديو click.في الوقت نفسه تستعد أمنية لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بنوتة" وهو مكون من ثمانية أغاني.تعاملت فيه مع عدد كبير الملحنين منهم محمد جوليو وإسلام الابتي ومصطفى أمين وإسلام رفعت ويحيى مهدي. وعدد من الموزعين منهم أمجد معتز وحسام سعيد وإسلام رفعت ويحيى مهدي وأحمد ايهاب.وعدد كبير من الشعراء منهم محمد إبراهيم وأحمد عبدالنبي ومحمد حسن معوض وأحمد معتز ومحمد جابر وسلمى رشيد. وسيتم تصوير أغانيه في الفترة ما بين شهري يناير وفبراير القادمين.وكانت أمنية قد طرحت مؤخرا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها "عشم إبليس" وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان إسلام على، وتوزيع أمجد معتز. ومصنوعة بتقنية ال motion graphic من تنفيذ حسن جاد. وتستعد أمنية قريبا لطرح فيديو كليب جديد لأغنيتها "بنوتة". وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية ل بيشوي مجدي.وقالت أمنية في تصريحات صحفية، إن الأغنية تصف حالة حب من بنت لحبيبها.الفيديو من إخراج ميدو منيب، وسيتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية. الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليو تيوب.الجدير بالذكر أن أمنية حسن من مواليد الكويت، تخرجت من طب عين شمس دفعة ٢٠١٣. وهي تغني منذ فترة طويلة ولم تكتفي بالغناء بل تهوى التمثيل أيضا وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس لفترات طويلة. واحترفت الغنا منذ عام ٢٠١٢.وكونت فرقتها عام ٢٠١٦، وتجمع أمنية في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي ل لاتين وجاز عربي.