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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس البنك الزراعى: نقدم خدماتنا لـ55 مليون مواطن

السبت 20/فبراير/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم تشكيل فريق عمل من البنك للتعاون مع المحافظ لإقامة مشروعات للشباب بقروض ميسرة، مؤكدًا أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كل السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل رسالتنا الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية.

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه محافظ كفر الشيخ، أن البنك الزراعي المصري يشهد حاليًا مرحلة تحول مهمة تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كل المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليًا، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكل المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، وتشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه، فضلًا عن تطوير وتدريب العنصر البشري.

وأوضح "فاروق"، أن المرحلة القادمة ستشهد أيضًا عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مشيرًا إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري ودوره الرائد في التنمية ليكون بنكًا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليونًا من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.

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