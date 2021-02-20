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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسمم طالبة تبّلت وجبتها بـ«سم فئران» بالدقهلية

السبت 20/فبراير/2021 - 04:15 م
تسمم طالبة
تسمم طالبة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب طالبة بتسمم وإعياء شديد نتيجة تناولها «سم فئران» وضعته على الطعام بدلا من التوابل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة العام القديم بوصول "منى م. ح. ف"، 15 عاما، طالبة، ومقيمة بشارع محمد فتحي دائرة القسم، مصابة بحالة إعياء (ادّعاء تناول مادة سامة).

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والدها، 46 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال قيام كريمته بإعداد الطعام بمطبخ منزله وضعت مادة سامة "سم فئران" على بعض الطعام بطريق الخطأ، ظنأ منها أنها توابل، قبل تناوله ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إداري قسم شرطة أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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