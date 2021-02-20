325 إصابة و3 وفيات بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 325 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و382 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بذلك بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة 374 ألفا و691 حالة، والوفيات 6 آلاف و457 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 365 ألفا و745 حالة.وفي السياق، كشفت الوزارة عن أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.