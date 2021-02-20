إحباط تهريب 1700 قطعة ملابس بجمارك نويبع

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي، من ضبط تهريب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975البدلية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على العبارة "أيلة" القادمة من الأردن تلاحظ وجود عدة لفائف بلاستيكية محزمة بلاصق بلاستيك دون أن يتقدم أحد لأخذها.وتم سؤال الركاب عما إذا كانت هذه اللفائف خاصة بهم أجابوا بالنفي، فتم تشكيل لجنة جمركية لجردها، وتبين أن بعض اللفائف البلاستيكية المحزمة باللاصق البلاستيك مدون عليها اسم الراكب "م. أ. أ" بها 938 قطعة ملابس جديدة ومتنوعة، وبعض اللفائف مدون عليها اسم الراكب "م. م. ع" وبها 777 قطعة ملابس جاهزة جديدة ومتنوعة.وبلغت قيمة التعويضات المستحقة على الراكب الأول 53662 جنيها، وعلى الراكب الثاني 43927 جنيها.وقرر مدير عام جمرك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 2 و3 لسنة 2021.