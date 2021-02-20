باكستان: تطعيم أكثر من 72 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية

أعلن مركز القيادة الوطنية والعمليات الباكستانية، اليوم السبت، أنه تم تطعيم 72 ألفا و882 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في البلاد حتى الآن.وقالت اللجنة الوطنية، في بيان وفقا لما ذكرته صحيفة (دون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المتوقع وصول 2.8 مليون جرعة لقاح إلى باكستان عبر منشأة كوفاكس بحلول الأسبوع الأول من مارس المقبل، و2.8 مليون جرعة أخرى بحلول الأسبوع الثاني من الشهر نفسه.وأضاف البيان أن 17.1 مليون جرعة ستصل إلى باكستان بحلول نهاية يونيو المقبل، مضيفا أنه تم توزيع إجمالي 314 ألفا و500 جرعة لقاح على المحافظات الباكستانية حتى الآن.