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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة مشروعات للمرأة المعيلة والمطلقة بكفر الشيخ

السبت 20/فبراير/2021 - 05:21 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه ستتم إقامة مشروعات للشباب والمرأة المعيلة والمطلقات في عدد من قرى المحافظة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، منها إقامة مشروع البيوجاز، ومشروع الاستزراع السمكي، والإنتاج الداجنى بتوفير بطاريات تحتوي كل منها على 620 فرخة ويتم تسويق البيض، ومشروع توزيع جرعات تحسين سلالات الماشية والأبقار.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي السكرتير المساعد، وسامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم، وعادل عبدالمنعم، رئيس منطقة غرب الدلتا، ومحمد عساف رئيس قطاع كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

واستعرض محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع ما تتميز به المحافظة من منتجات زراعية وسمكية وداجنة، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من قش الأرز بإقامة مصانع للأخشاب وأقراص للوقود، واستغلال الثروة السمكية بإقامة مصانع لتصنيع وتعليب الأسماك، إضافة لإقامة مزارع سمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية، وأنه تواصل مع وزير الزراعية لتوفير الأراضي لإقامة هذه المشروعات.

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