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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. بدء عرض «المتخصصة» ثاني حكايات «حلوة الدنيا سكر»

السبت 20/فبراير/2021 - 03:44 م
مسلسل حلوه الدنيا
مسلسل حلوه الدنيا سكر
دعاء عبد المقصود
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تبدأ اليوم قناة "dmc" عرض الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حلوه الدنيا سكر" أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد، وتحمل الحكاية اسم "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الكوميدي أحمد سلطان.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

وروجت هنا الزاهد للحكاية الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشرت صوره لها برفقة الفنان أحمد سلكان وكتبت عليها: "الحدوتة التانية بكره (المتخصصة).. دى من أكتر الشخصيات اللى بحبها وتعبت فيها جدا ويارب تعجبكم.. هنادى عبد الظاهر".

وأعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال حول حكاية "ساندى كراش"، التي قدمتها من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، المعروض حاليا على شبكة قنوات dmc، ووجهت الشكر لأكثر من 50 مليون مشاهد تابعوا حلقات الحكاية الأولى، مشيرة إلى أنه دفعة كبيرها لها وفريق العمل.

فيما نشر أحمد سلطان صورًا تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، وشقيقتها فرح الزاهد، وعلق عليها قائلًا: "بصراحة مش متعود أكتب قبل الشغل لكن لازم أشكر من يستحق الشكر كل الناس المحترمة اللي اتشرفت بالشغل معاهم، ولو الناس متعودة تكتب الجملة دي مجاملة، ولكن مع هذا الفريق المحترف المحترم الكلام بيكون في محله شكرًا k media شكرًا لكل فريق الإنتاج المحترم وشكرًا لفريق الإخراج العالمي المحترفين".

وأضاف: "حقيقي كان شرف ليا إني اشتغلت مع فريق قلبه علي الشغل وبيحبو شغلهم كده، واتعلمت منكم كتير، وعلي فكرة إنتو معاكو حلوة الدنيا سكر بجد، وأتمني أكون ضيف خفيف وأوعد كل الناس هتتبسطو جدًا بإذن الله".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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