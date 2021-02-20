روسيا تعلن رصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

أعلنت روسيا السبت، عن أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش5 إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر وأبلغوا منظمة الصحة العالمية بذلك.وقالت آنا بوبوفا رئيسة إدارة الصحة الروسية "روسبوتريبنادزور" في تصريحات بثها التليفزيون "تم إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "اتش5 إن8" في العالم لدى البشر إلى منظمة الصحة العالمية".