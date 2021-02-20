صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

تابع اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، أعمال صيانة منطقة اللسان، عقب موجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد وارتفاع منسوب مياه البحر وقوة الأمواج والرياح والتي أدت لغمر منطقة اللسان بالمياه وتضرر أعمدة الإنارة والرخام وأحجار البازلت بها وترتب عليه غلق المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة بها.وقام قطاع اللسان بعمل الصيانات اللازمة للرخام وأحجار البازلت المتأثرة بفعل موجة سوء الأحوال الجوية وعمل حملة مكبرة لنظافة المنطقة، بالإضافة لأعمال قسم الإنارة العامة بالوحدة لإصلاح وصيانة الأعمدة التي تعرضت للتلف بفعل الأمطار الغزيرة والرياح.يأتي ذلك في إطار خطة الصيانة التي تشنها الوحدة بمنطقة اللسان لإعادة فتحها للمواطنين مرة أخرى.