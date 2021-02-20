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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حفار يكسر خط غاز طبيعي بقرية في الدقهلية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:53 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تسبب حفار فى كسر بخط غاز طبيعى أثناء تطهير إحدى الترع على الطريق الجديد بقرية الجزاير، التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية، وتم وقف ضخ الغاز به وإنقاذ المنطقة من كارثة.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بوجود كسر بماسورة غاز  "خط فرعى تابع لشركة غاز مصر"، كائن على الطريق الجديد بقرية "الجزاير" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تنسيقا وشركة غاز مصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين وجود كسر بماسورة غاز "قطر ٦ بوصات، عمق ٢ متر تقريبا" من سطح الأرض بالمنطقة المشار إليها (خالية من السكان)، ولم ينجم عن ذلك ثمة تسريب للغاز، حيث تم وقف ضخ الغاز أتوماتيكيا من المصدر فى حينه.

وبسؤال حسن عطية حسن المرسى، ٤٧ عاما، فنى بشركة غاز مصر، ومقيم بقرية "كفر بدواى القديم" دائرة مركز المنصورة، أيد مضعون الفحص، وأرجع سبب ذلك لقيام أحد الحفارات بالتسبب فى كسر الماسورة أثناء قيامه بتطهير مصرف مائى بجوار خط الغاز، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضاف أنه تم إصلاح الماسورة وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢١ ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة الستاموني، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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