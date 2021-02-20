إنقاذ مسن بلا مأوى بالغربية

نجح فريق التدخل السريع بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس الفريق ورئيس لجنة "مواطن" الرئاسية بالغربية، يرافقه رضا شاهين، عضو فريق التدخل السريع وعضو لجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية، وعابد محمد عبد المغنى، عضو لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية للرقابة ومتابعة بالمحافظة، فى إنقاذ مسن من الطريق العام.جاء ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وبناءً على تعليمات أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، لرئيس فريق التدخل السريع بسرعة التدخل لإنقاذ المواطن.وكان بلاغ ورد لرئيس فريق التدخل السريع بالغربية، عن وجود شخص بمنطقة الساحة مقيم بصفة مستمرة بجوار سور مبنى مركز رياضى، وبالتوجه لموقع البلاغ تبين تواجد المواطن "ج، ع، ع، أ - 67 عام" من مواليد 1954.ونجح الفريق فى إقناعه أن يذهب مع الفريق لإيداعه بدار المسنين والعجزة بكفر عصام، بطنطا، بعد إخطار مدير مؤسسة المسنين والعجزة، وتم إيداعه بها، كما قام الفريق بالاطمئنان على باقى النزلاء بالمؤسسة والتحدث معهم عن وجود أى مشاكل تواجههم لإزالتها، وأشاد الجميع بحسن المعاملة والرعاية داخل المؤسسة.يذكر أن مؤسسة المسنين والعجزة التابعة لإدارة الدفاع هى المؤسسة الوحيدة بالغربية التى تستقبل الموطنين بدون أى اشتراكات ومجانت وكافة المصاريف التى تتم قائمة على أهل الخير والمتبرعين.