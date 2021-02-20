رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء تتابع استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول

السبت 20/فبراير/2021 - 03:58 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل
أ ش أ
طباعة
يتابع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان، استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال المحافظ، خلال جولة تفقدية، إن ظروف كورونا التي أدت إلى عقد الامتحانات الإلكترونية جاءت في صالح الطلاب والمعلمين، مشددًا على توفير كل الإمكانات اللازمة لأداء الامتحانات وتجهيز القاعات لاستقبال الطلاب.

وأشاد المحافظ بالمنظومة التعليمية الجديدة التي أقرها وزير التربية والتعليم واللجنة العليا لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أنه على الجميع الشعور بالمسئولية في إنجاز الامتحانات وفقًا للمنظومة الجديدة للتعليم، وإشعار أولياء الأمور والطلاب بأهمية الامتحانات لدعم العملية التعليمية واعتبار أن الامتحانات هي إحدى حلقات التعليم.

وأضاف المحافظ أن مصر تعد من أقل الدول تأثرًا بجائحة كورونا، وأن البيانات اليومية تؤكد انخفاض أعداد المصابين والوفيات، وكذلك محافظة شمال سيناء التي تنخفض بها الأعداد باستمرار.

من جهة أخرى، شهد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية ختام دوري العباقرة الذي نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم لتفعيل التنافس بين المدارس الثانوية.

وأكد المحافظ أهمية الدورى لقياس المستوى الحقيقي للطلاب وتحفيزهم على التفوق والمنافسة، وسلم كأس الدوري لمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية للبنين بعد فوزها.

كما قام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير على المدرسة الحاصلة على المركز الثاني، وهي مدرسة الألفي الثانوية بنات بالعريش، وكرّم مسئولي الدوري وطاقم الإعداد والمحكمين من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»