شمال سيناء تتابع استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول

يتابع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان، استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول.وقال المحافظ، خلال جولة تفقدية، إن ظروف كورونا التي أدت إلى عقد الامتحانات الإلكترونية جاءت في صالح الطلاب والمعلمين، مشددًا على توفير كل الإمكانات اللازمة لأداء الامتحانات وتجهيز القاعات لاستقبال الطلاب.وأشاد المحافظ بالمنظومة التعليمية الجديدة التي أقرها وزير التربية والتعليم واللجنة العليا لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أنه على الجميع الشعور بالمسئولية في إنجاز الامتحانات وفقًا للمنظومة الجديدة للتعليم، وإشعار أولياء الأمور والطلاب بأهمية الامتحانات لدعم العملية التعليمية واعتبار أن الامتحانات هي إحدى حلقات التعليم.وأضاف المحافظ أن مصر تعد من أقل الدول تأثرًا بجائحة كورونا، وأن البيانات اليومية تؤكد انخفاض أعداد المصابين والوفيات، وكذلك محافظة شمال سيناء التي تنخفض بها الأعداد باستمرار.من جهة أخرى، شهد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية ختام دوري العباقرة الذي نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم لتفعيل التنافس بين المدارس الثانوية.وأكد المحافظ أهمية الدورى لقياس المستوى الحقيقي للطلاب وتحفيزهم على التفوق والمنافسة، وسلم كأس الدوري لمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية للبنين بعد فوزها.كما قام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير على المدرسة الحاصلة على المركز الثاني، وهي مدرسة الألفي الثانوية بنات بالعريش، وكرّم مسئولي الدوري وطاقم الإعداد والمحكمين من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.