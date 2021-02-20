المدبر البطريركي للكنيسة الكلدنية يستقبل سفير جمهورية الفلبين

زار سيادة السفير سولپيجو كونفيادو، سفير جمهورية الفلبين بمصر، مقر مطرانية القاهرة للكلدان بمصر الجديدة، حيث كان في استقبال سيادته الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دار الحوار بالدرجة الأولى عن الأمور الرعوية، وإمكانية احتفال الجالية الفليبينية بالقداس الإلهي في بازليك العذراء سيدة فاتيما.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قام السفير بأخذ البركة من السيدة العذراء، وزيارة مكتبة الكنيسة.