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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خارطة مشروعات الدولة لدعم المواطنين في المدن الحدودية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:19 م
المشروعات
المشروعات
سالي رطب
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عانت أغلب المدن الحدودية في مصر من إهمال الحكومات المتعاقبة لسنوات طويلة، مما تسبب في ضعف البنية التحتية وافتقادها للمشاريع الهامة، وفقدان مواطنيها للكثير من الخدمات، إلا أن هذا الوضع تغير في السنوات القليلة الماضية، فبدأت الدولة في تطوير البنية التحتية في هذه المدن من خلال مشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، كما وفرت حملات طبية تجوب المدن الحدودية لتقديم خدمات طبية مجانية لمواطنيها.

"الدستور" في السطور التالية عرضت خارطة المشروعات المختلفة لدعم المواطنين في المدن الحدودية.

مبادرة تطوير القرى
الاهتمام بشبه جزيرة سيناء هدف وضعته الحكومة، أمامها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وشملت عملية التطوير جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي سيناء، والتي وفرت لهم خدمات كثيرة حرموا منها لسنوات طويلة.

ففي 2019 انطلقت أولى محطات تطوير القرى في محافظة شمال سيناء ضمن المشروع القومي الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى، ورفع قدرات البنية الأساسية فى مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية، والتي وفرت أيضًا فرص عمل للشباب من الجنسين، خاصة مشروعات التطريز وتربية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف وزراعة الخضراوات والفاكهة أسفل الصوب البلاستيكية، إلى جانب عمليات التسويق للمنتجات الزراعية للتشجيع على إقامة مزيد من المشروعات.

وخصصت الحكومة استثمارات تقدر بـ1.5 مليار جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظات (منها 736 مليون جنيه محافظة شمال سيناء – 856 مليون جنيه)، لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والانارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

مبادرة "حماية" للمناطق الحدودية
دعم القطاع الخاص الحكومة في تقديم الدعم لسكان المناطق الحدودية، وكان آخرها مبادرة "حماية" التي استهدفت القرى الفقيرة في المدن الحدودية، وبدأت أولى جولاتها في أسوان والنوبة، وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الطبى فى مجال محاربة العمى لأهالي هذه المناطق وتوزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية من فيروس كورونا وبطاطين الشتاء، كخطوة أولية لبدء إعادة إعمار بعض القرى الفقيرة، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تناسب البيئة المعيشية للأهالي والتي تدر عليهم دخلًا مجزيًا.

دعم طبي لسكان حلايب وشلاتين
مع بداية العام الجاري، وصلت قوافل حياة كريمة إلى مدينتي حلايب وشلاتين ضمن مبادرة حماية، لتوفير الرعاية لأهلنا في أبعد مناطق مصر، وشملت القوافل علاج لتخصصات العيون والقلب والجلدية والأنيميا والسكري للأطفال والكبار، واستهدفت الحد من العمى وعلاج الأنيميا والسكر للأطفال، خاصة من هم في سن المدرسة.

كما شملت أيضا تقديم مساعدات إنسانية نوعية، من بينها 1000 كرتونة مواد غذائية، تحوى الواحدة 16 كيلو من المواد الغذائية الضرورية، التي تتناسب وطبيعة استهلاك هؤلاء السكان، وتوزيع حقائق وقاية من فيروس كورونا، على الشرائح الأكثر تواجدا في الشارع منهم، فضلا عن توزيع ملابس على الأطفال في سن المدرسة؛ لتحفيزهم على الاستفادة من خدمات القافلة الطبية.

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