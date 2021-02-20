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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الإمارات: 17 قطعة بحرية عملاقة من 10 دول تشارك فى معرض «نافدكس 2021»

السبت 20/فبراير/2021 - 03:57 م
معرض نافدكس 2021
معرض نافدكس 2021
وكالات
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وصلت إلى أبوظبي صباح اليوم السبت، الدفعة الثانية من القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري "نافدكس" الذي يعقد بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" وتبدأ فعالياته غدًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، رست اليوم 12 قطعة عسكرية بحرية عملاقة ضمن الوحدات المشاركة في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" في منطقة العروض الخاصة بميناء زايد والرصيف البحري المقابل لمنصة "أدنيك" ليصل إجمالي القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في "معرض نافدكس
2021 " إلى 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم.
وقال العميد الركن، بحري فهد ناصر سيف الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" إن الوحدات البحرية المشاركة في الدورة الحالية من معرض "نافدكس" من دول "الإمارات ومملكة البحرين وأمريكا وباكستان وبريطانيا وبنجلاديش وإيطاليا وجنوب إفريقيا والهند واليونان"، ما يعكس أهمية معرض نافدكس على الصناعات الدفاعية البحرية والأمنية كأحد أهم الأحداث المؤثرة في هذا القطاع الحيوي.

وتشارك الإمارات في معرض نافدكس 2021 بالعديد من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الأمن البحري، بالإضافة إلى الزوارق متعددة المهام، كما سيتم تدشين قطع عسكرية بحرية جديدة.

وتتنوع القطع العسكرية البحرية المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري "نافدكس" ما بين كاسحات ألغام وزوارق صواريخ وزوارق دورية وسفن إمداد وإنزال وزوارق بحث وإنقاذ ومدمرات وفرقاطات.

ومن المقرر أن تقدم القطع العسكرية البحرية الـ17 عروضًا حية يوميًا، بالإضافة إلى منصات عرض الشركات المشاركة في المعرض التي تستعرض آخر ابتكاراتها التكنولوجية في مجال أمن السواحل والأمن البحري وفي عمليات البحث والإنفاذ والتحكم عن بعد.

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