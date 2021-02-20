وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القصاصين بـ520 مليون جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، التي تم إطلاقها 17 من فبراير الجاري، تضم 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزا طبيا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا طبيا، حيث يتم تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة على مرحلتين بإجمالي 12 مستشفى، و54 وحدة ومركزا طبيا، بتكلفة بلغت 10.13 مليار جنيه.جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان "مستشفى القصاصين" بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفني للوزيرة ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.وأوضحت الوزارة أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتجهيزات 520 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز)، تمهيدًا لتشغيل المستشفى بالمرحلة الثانية للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية تضم 3 مستشفيات، هي: (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى أبوخليفة النموذجي)، كما تضم 22 وحدة ومركزا طبيا: (حي السلام، الشهداء، الكيلو 2، الكيلو 11، عين غصين، أبوبلح، المنايف، السبع آبار الشرقية، الوصفية، أبوصوير المحطة، الرياح، الروضة، فايد، السعدية، التل الكبير، السلام والمحطة، العهدة، الظاهرة، المحسمة القديمة، الهيش، القنطرة شرق).وتابعت أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات: (القصاصين، جراحات اليوم الواحد، أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية، القنطرة شرق، القنطرة غرب، أبوصوير، فايد) بالإضافة إلى مركز إعادة تأهيل الروماتويد الذي سيتم ربطه بمجمع الإسماعيلية الطبي، كما تضم 32 وحدة ومركز طب أسرة.من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي إن مستشفى القصاصين يضم مبنيين، من ضمنهما مبنى جارٍ تطويره ورفع كفاءته، والآخر إنشاء جديد، لافتًا إلى أن المستشفى يضم 43 سريرا، و3 غرف عمليات، و10 حضانات للأطفال ووحدة للجراحات التخصصية "نساء وتوليد"، ووحدة طوارئ يتم تجهيزها على أعلى مستوى نظرا لأهمية الموقع الجغرافي للمستشفى، والذى يقع على محور 30 يونيو والمحاور الأخرى المؤدية له.ولفت "السبكي" إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمعدلات التنفيذ وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات، هى: (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.