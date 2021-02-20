رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القصاصين بـ520 مليون جنيه

السبت 20/فبراير/2021 - 03:44 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي - مصطفى دياب
طباعة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، التي تم إطلاقها 17 من فبراير الجاري، تضم 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزا طبيا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا طبيا، حيث يتم تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة على مرحلتين بإجمالي 12 مستشفى، و54 وحدة ومركزا طبيا، بتكلفة بلغت 10.13 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان "مستشفى القصاصين" بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفني للوزيرة ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتجهيزات 520 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز)، تمهيدًا لتشغيل المستشفى بالمرحلة الثانية للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية تضم 3 مستشفيات، هي: (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى أبوخليفة النموذجي)، كما تضم 22 وحدة ومركزا طبيا: (حي السلام، الشهداء، الكيلو 2، الكيلو 11، عين غصين، أبوبلح، المنايف، السبع آبار الشرقية، الوصفية، أبوصوير المحطة، الرياح، الروضة، فايد، السعدية، التل الكبير، السلام والمحطة، العهدة، الظاهرة، المحسمة القديمة، الهيش، القنطرة شرق).

وتابعت أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات: (القصاصين، جراحات اليوم الواحد، أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية، القنطرة شرق، القنطرة غرب، أبوصوير، فايد) بالإضافة إلى مركز إعادة تأهيل الروماتويد الذي سيتم ربطه بمجمع الإسماعيلية الطبي، كما تضم 32 وحدة ومركز طب أسرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي إن مستشفى القصاصين يضم مبنيين، من ضمنهما مبنى جارٍ تطويره ورفع كفاءته، والآخر إنشاء جديد، لافتًا إلى أن المستشفى يضم 43 سريرا، و3 غرف عمليات، و10 حضانات للأطفال ووحدة للجراحات التخصصية "نساء وتوليد"، ووحدة طوارئ يتم تجهيزها على أعلى مستوى نظرا لأهمية الموقع الجغرافي للمستشفى، والذى يقع على محور 30 يونيو والمحاور الأخرى المؤدية له.

ولفت "السبكي" إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمعدلات التنفيذ وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات، هى: (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»