اجتماع اللجنة الأسقفية للإعلام للكنيسة الكاثوليكية

اجتمعت اللجنة الأسقفية للإعلام برئاسة نيافة الأنبا باخوم، مسئول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر، والنائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، بمشاركة الأب ميلاد شحاتة مسئول العلاقات العامة باللجنة.بدأ الاجتماع بصلاة افتتاحية، تلاها كلمة من نيافة الأنبا باخوم، وتخلل الاجتماع التعارف بكل الحضور، وعرض مسئولي المكتب الإعلامي عن الأقسام والتخصصات، تلاه ورش عمل لابتكار مقترحات وأفكار لأعمال اللجنة الأسقفية للإعلام في الفترة القادمة، ثم مناقشة لورش العمل، وبناء خطة عمل للفترة القادمة، بالإضافة إلى تحديد هدف ورؤية اللجنة، واتخاذ خطوات عملية وتوصيات.هذا واختُتم اللقاء بالصلاة الختامية وإعطاء البركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم.