رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: بدء تنفيذ «حياة كريمة» بقرى كوم أمبو وإدفو

السبت 20/فبراير/2021 - 04:39 م
تطوير كوم آمبو
تطوير كوم آمبو
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دخول المشروع القومى والحضارى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى لحيز التنفيذ الفعلى على الأرض داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو، بواقع 20 مجلسًا قرويًا، تتضمن 321 نجعًا وتجمعًا ريفيًا و62 منطقة سكنية، من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغيير شامل داخل هذه القرى.

وأشار محافظ أسوان إلى قيام جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، علاوة على قيام الجهات الأخرى، بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة ، ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها، لافتًا إلى أن هذا تزامن مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن 53 مشروعًا بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو باعتمادات 198 مليون جنيه بعد إنهاء معظم مشروعات المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعًا، حيث يأتي تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالى 83 مشروعًا وباعتمادات 280.7 مليون جنيه.

ومن جهتها، أوضحت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، ببدء الهيئة تنفيذ البرتوكولات وطرح وإسناد مشروعات إدخال الصرف الصحى بقرى مركزى كوم أمبو وإدفو، وهى مشروعات متكاملة تشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة بطاقة تتراوح ما بين 1.5 و15 ألف م3 يوميًا وبتكلفة إجمالية تصل لحوالي 2 مليار جنيه، مؤكدة أن التنفيذ لـ10 مشروعات لإدخال الصرف الصحى في 16 قرية، حيث تم الرفع المساحى والجسات الأرضية، كما تم توريد المواسير لخطوط الطرد والانحدار والشبكات ضمن 20 مشروعًا مستهدفة لجميع القرى التي يشملها البرنامج الرئاسي بمحافظة أسوان.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»