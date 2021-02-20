محافظ أسوان: بدء تنفيذ «حياة كريمة» بقرى كوم أمبو وإدفو

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دخول المشروع القومى والحضارى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى لحيز التنفيذ الفعلى على الأرض داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو، بواقع 20 مجلسًا قرويًا، تتضمن 321 نجعًا وتجمعًا ريفيًا و62 منطقة سكنية، من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغيير شامل داخل هذه القرى.وأشار محافظ أسوان إلى قيام جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، علاوة على قيام الجهات الأخرى، بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة ، ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها، لافتًا إلى أن هذا تزامن مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن 53 مشروعًا بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو باعتمادات 198 مليون جنيه بعد إنهاء معظم مشروعات المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعًا، حيث يأتي تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالى 83 مشروعًا وباعتمادات 280.7 مليون جنيه.ومن جهتها، أوضحت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، ببدء الهيئة تنفيذ البرتوكولات وطرح وإسناد مشروعات إدخال الصرف الصحى بقرى مركزى كوم أمبو وإدفو، وهى مشروعات متكاملة تشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة بطاقة تتراوح ما بين 1.5 و15 ألف م3 يوميًا وبتكلفة إجمالية تصل لحوالي 2 مليار جنيه، مؤكدة أن التنفيذ لـ10 مشروعات لإدخال الصرف الصحى في 16 قرية، حيث تم الرفع المساحى والجسات الأرضية، كما تم توريد المواسير لخطوط الطرد والانحدار والشبكات ضمن 20 مشروعًا مستهدفة لجميع القرى التي يشملها البرنامج الرئاسي بمحافظة أسوان.