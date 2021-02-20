أمريكا ترحّل حارسًا نازيًا يبلغ من العمر 95 عامًا إلى ألمانيا

قامت الولايات المتحدة بترحيل مسن يبلغ من العمر 95 عاما، كان يعمل حارسا بأحد معسكرات الاعتقال النازية، إلى ألمانيا، اليوم السبت، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية.وكانت السلطات الألمانية قد طلبت تسليم «فريدريش كارل ب» بتهمة المشاركة في عمليات قتل.ووصل المتهم إلى مطار فرانكفورت على متن طائرة نقل طبية، وسلمته الشرطة الاتحادية إلى مسئولي إنفاذ القانون بولاية هيسن، في وسط ألمانيا.وقال مكتب الشرطة الجنائية بالولاية إن الادعاء العام سيستجوب المتهم في مدينة تسيله.ووفقا للسلطات الأمريكية، اعترف «فريدريش كارل ب» بحراسته سجناء في معسكر تابع لمعسكر الاعتقال "نوينجاما" الرئيسي في شمال ألمانيا.وكان فريدريش يقيم بولاية تينيسي الأمريكية.