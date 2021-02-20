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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 149 ألف عبوة أدوية ومكملات غذائية مجهولة بالإسكندرية

السبت 20/فبراير/2021 - 04:42 م
أدوية مجهولة
أدوية مجهولة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية التحفظ على 149 ألف عبوة من الأدوية ومكملات غذائية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر داخل مخزن للأدوية دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد معلومات وتحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام صيدلي حر بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "دون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات، وبالاشتراك مع الجهات المعنية، تم استهداف الشقة المشار إليها، وألقي القبض على المدير المسئول عن المخزن، وبتفتيشه عثر على 149682 عبوة من الأدوية المتنوعة، من بينها "مُكملات غذائية وفيتامينات ومضادات حيوية والعديد من العقاقير الطبية المختلفة وأمبولات ومستحضرات تجميل"، دون مستندات أو فواتير تفيد بمشروعية حيازتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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