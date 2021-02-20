توقعات بنمو اقتصادي في إيطاليا بالربع الثاني من 2021

توقعت مجموعة اقتصادية إيطالية فرصة أكبر لعودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2021، نتيجة لتحسن في الأسواق المالية منذ أن تولى ماريو دراجي منصب رئيس الوزراء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.وذكر الإتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفنداستريا" في تقرير نشر اليوم السبت، أن الانتعاش في الأسواق ربما يعزز الثقة بين الأسر والشركات ويحسن التوقعات الاقتصادية لعام 2021.وأضافت المجموعة أن إيطاليا تتلقى طلبات بقيمة قياسية تبلغ 134 مليار دولار في مبيعات السندات.كما حققت إيطاليا أكثر من 110 مليار يورو(133 مليار دولار) من الطلبات لأول مبيعات من السندات منذ أن تولى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، دراجي منصبه الأسبوع الماضي.