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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» تستكمل لقاءاتها الميدانية بقرى المنوفية وتلتقي أهالي طهواي

السبت 20/فبراير/2021 - 03:12 م
فريق عمل مؤسسة حياة
فريق عمل مؤسسة حياة كريمة
ولاء القاضى
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عقد اليوم، فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية برئاسة مهندس محمد ربيع منسق عام المبادره، لقاء ميداني بالوحدة المحلية بطهواي بمركز أشمون، للوقوف على متطلبات قرى الوحدة المحلية واحتياجاتها على أرض الواقع، ضمن أعمال المبادرة للوصول لأراء المواطنين.

وأكد فريق المبادرة، خلال اللقاء على بدء العمل بقرى مركزي أشمون والشهداء لتنفيذ خطة تطوير 81 قرية بمحافظة المنوفية وتوابعهم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علاوة على عقدهم لقاءات متواصلة مع أهالي القرى والتوابع لمناقشة ورفع المتطلبات والاحتياجات، مشددين على أن مقترحات الأهالي من أجل التطوير الكامل لتلك القرى، يتم وضعها في عين الاعتبار ولذلك يتواجد فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بكل القرى والتوابع ضمن المبادرة الرئاسية بالمنوفية. 

وأوضح الفريق أثناء لقائهم بقرى الوحدة المحلية بطهواي والتي تضم قرية طهواي ودلهمو وكفر الطراينة والعزب التابعة لها، أن اللقاء يسعى إلى دمج المقترحات والطلبات حتى يتثنى تحديث الخطة التنفيذية على مستوى محافظة المنوفية، ومن ثم الوصول إلى أفضل خطة يتم تنفذها للنهوض وتطوير قرى المبادرة في المركزين.

وناقش الفريق خلال اللقاء عدد من المحاور المختلفة وتم عرض المحاور المختلفة والتى تشمل النهوض الكامل بالقرى والانتهاء من مشروعات البنية الأساسية والتطوير بكل القطاعات، مؤكدين على العمل في جميع المحاور التى تحقق التطوير الكامل من بنية تحتية وغيرها من مشروعات تحقق الرضا الكامل للمواطنين، وتنفيذ قرى نموذجية.

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