إرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة والسكان لإرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزي، والتى يتم إخلاء عدد من المبانى الصادر لها قرار إزالة بها للبدء فى أعمال التطوير، وذلك بناء على طلبات المرضى والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب.وأوضحت "المحافظ" أنه سيتم إرجاء إخلاء المبنى لبعض الوقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير أحد المبانى بالمستشفى ونقله إليها، لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بفارسكور وللتخفيف عن كاهلهم حتى لا يتكبدوا مشقة الذهاب إلى مستشفيات خارج المدينة.وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط أن أقسام "الاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والمطبخ والمغسلة والتعقيم" بمستشفى فارسكور لازالت تعمل بكامل طاقتها بالمبانى غير الصادر لها قرار إزالة، منوهًا إلى أنه سيتم نقل مبنى العيادات الخارجية إلى مستشفى حميات فارسكور، كما أكد أنه وبناءً على توجيهات محافظ دمياط يتم العمل وفقًا لخطة محددة بهذا الموضوع للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية التى تقدم للمرضى المترددين على المستشفى.