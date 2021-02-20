رئيس «نظافة القاهرة» يتابع أعمال مجمع ورش الهراسات لتصليح المعدات

أجرى اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة زيارة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها أعمال تطوير مجمع ورش الهراسات لإصلاح للمعدات الثقيلة بالهيئة.وتابع رئيس الهيئة اخر مستجدات أعمال الانشاءات وطلب من مقاول الأعمال بتكثيف الأعمال للانتهاء فى أسرع وقت ممكن.كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة أعمال صيانه اللوادر ومنها أحد اللوادر المعطلة الموجودة منذ 10 سنوات ولم يتم إصلاحه وتم الانتهاء من اعمال الصيانه لهذا اللودر وعدد 2 لودر آخرينوأثنى رئيس هيئة النظافة على المجهود المبذول من ورش الهراسات وأمر بمكافاة توزع على فنيي الإصلاح بمعرفة المهندسة سونيه محمد مشرف عام المعدات الثقيلة والميكنة.