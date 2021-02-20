إحالة المتهم بتعذيب رضيعته وتعريتها بالدقهلية للجنايات

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة الوالد المتهم بتعذيب ابنته وتعريتها بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة محاكمته وندب المحامين أصحاب دور الدفاع.وكانت نيابة طلخا ونبروه برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة، قد انتهت من التحقيقات التى اجرتها مع المتهم "رمضان ح"، 30 عاما، بعد الاستماع إلى اعترافاته وسماع شهود الواقعة، وأم الطفلة ومشاهدة مقطع الفيديو المصور.ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في القتل، وتعريض حياة طفله للخطر، ورفض تسجيل الطفلة بسجلات القيد، بالإضافة إلى البلطجة.واستمعت النيابة إلى شهود العيان بالواقعة، أم الطفلة وتدعى آمال البسيوني 19 سنة، ووالدها و3 من الجيران حيث أكدت الأم في اقوالها، أن زوجها قام بتعذيب طفلتهما الرضيعة، بنزع ملابسها وسط الشارع في البرد وحاول حرقها، مشيره إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، موضحة وجود خلاف بينها وبين زوجها، وأنه معتاد ارتكاب أفعال غريبة.وأضافت أن سببب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها قامت برفع دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله ضدها وضد الطفلة.يذكر أن محكمة جنح نبروة، قد عاقبت المتهم رمضان حسين رمضان محمد الشناوي والشهير بـ”رمضان ابو الشحم” بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، وذلك فى القضية المتهم فيه بالتعدى على زوجته ووالدها.