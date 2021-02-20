خبيرة تجميل توضح كيفية الحصول على بشرة مثالية

الحصول على الجمال هو الغاية التي تسعى كل فتاة لتحقيقها، والعديد منا يود لو يتقن بعض أسس وضع الماكياج، حتى يتسنى لها فرصة الاعتناء بنفسها، لكن يجب في المقدمة أن تدركي جيدا ما هي أهم الأشياء التي سوف تجعلكي مميزة.توضح خبيرة التجميل آية عبد الحميد، من خلال صفحتها على "انستجرام" بعض الأمور الأساسية للحصول على بشرة مثالية:ـ تغطية البثورتنصح خبيرة التجميل بأن يتم علاجها طبيا بدلا من استخدام المكياج الذي يؤثر على البشرة وفيما بعد، كما أنه يعتبر حلا مؤقتا.ـ تصفيف الشعرتبدأ عملية التصفيف بعد الشاور الساخن بأن تقومي بإزالة الصابون الزائد، عن طريق رش الماء عليه من بعيد، وتنشيفه بلطف باستخدام منديل ورقي، ويمكنك استخدام جل الشعر، وهذا سوف يضيف لبشرتك لمعانا.ـ كحل العينينلا يعرف الكثير منا أن الكحل لا يجعل عينيك أصغر فقط، ولكن يجعل لون عينيك يلمع، وكل هذا يتوقف على ذوقك في اختيار الشكل الذي يليق بكي، ووفقا لآية فهي تفضل استخدام الكحل الداكن، لأنه يظهر لون العين الحقيقي.ـ أنف أقصرتوجد العديد من الخدع التي يمكن من خلالها أن تحصل على أنف أقصر، والتي ستجعل وجهك أكثر وضوحا، ويمكنك الاستعانة بالعديد من الفيديوهات المنتشرة على انستجرام ويوتيوب.ـ أحمر الخدوداختيار اللون المناسب لبشرتك في البداية ثم معرفة تطبيقه جيدا، حيث تبدأ المنطقة المطلوبة من ناحية الأذنين باتجاه العينين حتى تصل للأنف الذي يمكنك وضع القليل عليه.