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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المنارة الأسقفية: الاحتفال بالأطفال في عيد الحب

السبت 20/فبراير/2021 - 03:11 م
لكنيسة الأسقفية
لكنيسة الأسقفية
مونيكا جرجس
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نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف -التابعة للكنيسة الأسقفية يوم احتفال بعيد الحب، بمشاركة ٢٠ من الأطفال، وتم توصيل مفاهيم الحب والتعاون بطريقة مبسطة للأطفال عن طريق مسرح العرائس، وإقامة الفقرات الترفيهية والأغاني.

من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز:  يهدف مثل هذا اليوم أن يكون الحب أساس لحياة الأطفال، وأول من ستعود عليهم هذه المشاعر  هم أسرة الطفل. مضيفة: لكي نزرع حب الآخرين في الطفل يجب علينا أن نمنحه له أولا ونعامله بلطف في جميع الأوقات حتى يتعلم مننا التعامل مع الآخرين بنفس الطريقة.

وأضافت جانيت: كما يجب علينا احترامهم وتفهم مشاعرهم حتى نكتسب ثقتهم فينا وبالتالي سيبادلوننا تلك المشاعر الطيبة.

وختمت جانيت: تربية الأطفال على الحب لا يقل أهمية عن الأخلاق الأخرى مثل الصدق والوفاء والإحسان، إن لم نقل إنه العمود الفقري لها في سلسلة فقرات الأخلاق، بمعنى إن لم يكن الإقبال عليها من قبل الأطفال بحافز من داخله فهي إلزام عن إكراه وإجبار وليس عن اقتناع واختيار وهذا ما لا يجعلهم في مأمن من النفاق والوقوع في الأخطاء.

تعمل مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف وما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.

مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

فى العام ٢٠٠٣ م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

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