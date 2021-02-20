خالد البرماوي يقدم «بورصة الكلام» على «القاهرة والناس»

انضم الكاتب خالد البرماوي، رسميا، لبرنامج "حديث القاهرة" لتقديم فقرة "بورصة الكلام" فقرة تتناول الحديث عن أبرز الأحداث والقضايا.بالإضافة إلى التريندات التي شغلت اهتمام الرأي العام على منصات السوشيال ميديا في شكل موجز مختصر، والتعليق عليها وتحليلها، والتدقيق في الأخبار التي يتداولها متابعة منصات السوشيال ميديا، والتحقق منها، والكشف عن المزيف منها.والجدير ذكره أن عودة خالد البرماوي تأتي بعد انقطاع دام لمدة 15 عاما، وكان البرماوي قدم في وقت سابق برامج اقتصادية وتكنولوجية في قنوات "المحور" وقناة "النيل الثقافية" و"الاقتصادية العربية" حتى 2006.فقرة "بورصة الكلام" يقدمها خالد البرماوي مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.