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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صناع فيلم «آل هارون» يحتفلون بتصوير المشاهد الأولى (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 03:10 م
فيلم آل هارون
فيلم آل هارون
دعاء عبد المقصود
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احتفلت أسرة فيلم "آل هارون" من ساعات قليلة بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم، بحضور جميع صناع العمل، مع المنتج حسنى محمود، الذى تواجد فى لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير " آل هارون " كل من الفنان منذر رياحنة وعبير صبرى ومحمد عز وأحمد عبد الله محمود وحمدى هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وخلال الاستراحة قام نجوم العمل بتقطيع تورته الإحتفال ببدء تصوير المشاهد الأولى من فيلم " آل هارون "، واستمر الحفل ما يقرب من ساعة، استأنف النجوم بعدها التصوير.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي، عبير صبرى، أحمد وفيق، ومنذر رياحنة، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل، وغيرهم من النجوم.

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