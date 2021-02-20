غرف للعزل بالجامعات أثناء الامتحانات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، التشديد على مراعاة عدد من الإجراءات العامة خلال فترة امتحانات الجامعات والتي تبدأ 27 فبراير الجاري.وأوضح وزير التعليم العالي أن الإجراءات تشمل:- وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.- عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.- منع الإجازات للطاقم الطبي، خصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات.- تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات.- تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.- تكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق.- منع التدخين أثناء الامتحانات داخل الكلية.- إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.