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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاء حول العلاقات العربية الروسية بمشاركة مصر وروسيا والمغرب

السبت 20/فبراير/2021 - 03:04 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عاشور - هبه عويضه
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ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية غدا "الأحد"، ورشة عمل بعنوان "قراءة في العلاقات العربية الروسية" بمشاركة عربية مصرية روسية.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية سيقوم بتنظيم ورشة العمل "قراءة في العلاقات العربية الروسية" بمشاركة مصرية وعربية وروسية.

يشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصيين من مصر وروسيا والمغرب، وتتناول مناقشة العلاقات العربية الروسية، ويتحدث في اللقاء الدكتور علييف إيلدار مدير إدارة العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لروسيا الاتحادية، ونائب رئيس منتدى الحوار المجتمعي حول"روسيا والعالم العربي" روسيا الاتحادية، والدكتورة آمال الحواسني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب،والدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومدير تحرير التقرير الروسي، والدكتورة معالي لطفي سالم باحثة في العلاقات الدولية، والدكتورة مي مجيب أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الدكتور محمود عزت نائب مديرالمركز،ومحمد العربي باحث أول بالمركز.

كما يصدر مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية عددا خاصا حول العلاقات العربية الروسية يتصدره مقالا للدكتور مصطفى الفقي بعنوان "العلاقات العربية الروسية من منظور مختلف"، كما يقدم سفير روسيا بمصر جيورجي بوريسينكو مقال بعنوان" النتائج السياسية بين مصر وروسيا لسنة 2020 والوضع الحالي للعلاقات الروسية المصرية "، ويضم العدد مجموعة من التقارير والدراسات التحليلية تتمثل في دراسة الدكتورة مي مجيب أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على المركز بعنوان "الدور الجيوسياسي لروسيا في الشرق الأوسط: معطيات جديدة لفاعل قديم"، ودراسة الدكتور محمود عزت نائب مدير المركز بعنوان" الطموحات الروسىة تجاه المنطقة العربية الإفريقية" ودراسة سوزان عابد الباحث بالمركز بعنوان "العلاقات الثقافية المصريةو الروسية وانعكاسات الوضع السياسي عليها"، ودراسة محمد العربي باحث أول بالمركز بعنوان "اقتصاديات النفط والغاز في الاستراتيجية الروسية في ليبيا "، ودراسة الدكتورة آمال الحواسني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب بعنوان" الاستراتيجية الروسية اتجاه المنطقة المغاربية"، ودراسة الدكتورة معالي لطفي سالم باحثة في العلاقات الدولية بعنوان"الدور الروسي في سوريا" ودراسة محمد رمضان أبو شعيشع مدرس مساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بعنوان" استئناف الهيمنة الروسية علي المنطقة العربية في ظل تعاظم النفوذ الإيراني.. سوريا نموذجا"، ودراسة دعاء الهواري مدرس مساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية بعنوان "محددات العلاقات الجيواستراتيجية العربية الروسية".

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