الشروط المطلوبة للحصول على باكية داخل سوق الأميرية

أعلن حي الأميرية بمحافظة القاهرة توفير عدد من الباكيات داخل سوق الأميرية، مشيرا إلى أنه من يرغب في الحصول على باكية من أهالي الحي عليه التوجة إلى مبنى رئاسة الحي وإحضار المستندات المطلوبة.وأوضح الحي أن الأوراق المطلوبة تأتي طبقا لأحكام المادة العشرون من الائحة المالية والإدارية لمشروع السويقات بمحافظة القاهرة، وهي كالأتي:_ أن يكون المتقدم مهنته الأساسية التي يعيش منها هى إحدى المهن المخصص لمزاولتها بالمكان._ أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما._ أن تكون محل إقامته داخل الحي المقام به الطريقة كأسبقية أولى أو الداخل به المنطقة كأولوية ثانية._ أن تكون توافرت في شأنه كافة الشروط المطلوبة قانونيا لمزاولة المهنة._ أن لا يكون له محل أخر يزاول فيه المهنة._ تقديم صحيفة الأحوال الجنائية التي تثبت عدم وجود سوابق جنائية._تقديم الشهادة الصحية في الأنشطة التي تطلب ذلك._تقديم تقرير من اللجنة المختصة يفيد بأحقية المتقدم من الناحية الاجتماعية._ يلتزم المصرح له بسداد زيادة سنوية بقيمة 15% من آخر قيمة مقدرة ومستحقة مقابل التصريح المؤقت المقرر للباكية.