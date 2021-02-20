الأمن العام يضبط نصف مليون حكم قضائي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، خلال اسبوع عن تنفيذ (515097) حكما قضائيا.ضمت تلك الأحكام (2256) حكم جناية، (185677) حكم حبس.، (252695) حكم غرامة، (74469) مخالفة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.