«التعليم العالي»: كمامات لجميع الطلاب والملاحظين بلجان الجامعات

أكد المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه اليوم السبت، إجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، والتي تستأنفها الجامعات والمعاهد السبت 27 فبراير، في ظل إجراءات احترازية مشددة، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كل مؤسسات الدولة.وأكد المجلس فى اجتماعه أن الإجراءات العامة والاحترازية التي تم اتخاذها لحسن سير الامتحانات شملت التالي:- وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ "كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر".- عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.- وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كل مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.- تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.- التأكد من توجيه السادة الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات، بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب.- التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.- توفير ماسكات واقية "كمامات" لكل الطلاب والملاحظين باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.