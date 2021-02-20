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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى أعضاء برلمان الشباب

السبت 20/فبراير/2021 - 02:58 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد
ولاء القاضى
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التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأعضاء برلمان الشباب بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتفعيل دور برلمان الشباب وتدريبهم على ممارسة العمل السياسي والبرلماني، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية وتمكينهم من مواقع العمل العام باعتبارهم قادة المستقبل بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وحسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الشباب والاستاذة أمل الحناوى مدير إدارة البرلمان والتعليم بالمديرية.

وفى بداية اللقاء هنأ محافظ المنوفية أعضاء برلمان الشباب بمناسبة فوزهم وحصلوهم على 11 مقعدًا (قائمة وفردي) بانتخابات برلمان الشباب الكترونيا ليمثلوا المحافظة في نموذج محاكاة برلمان الشباب على مستوى الجمهورية، حيث ناقش المحافظ مع شباب البرلمان عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة بقطاعات الصحة والتعليم والطرق ومياة الشرب والصرف الصحى وكذا تحسين البيئة، مؤكدا على أن المحافظة تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تناول اللقاء جلسة حوارية للعديد من المشكلات التي تهم مواطني المنوفية والحلول العاجلة لها.
هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده بين أبنائه، مشيدًا بهذه التجربة والتي تعد محاكاة واقعية للبرلمان المصري بما يتيح فتح مجالات أوسع للشباب والعمل على إخراج كوادر المستقبل وكذا تدريبهم وثقل مهاراتهم علي الممارسة البرلمانية.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية قد أجرت انتخابات برلمان الشباب إلكترونيا على مدار يومين 3، 4 يناير 2021، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز الشباب بعدد 6 مقعد فردى و5 مقعد نظام القائمة على مستوى خمس دوائر على مستوى المحافظة.

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