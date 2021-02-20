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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منظمة عربية تدعو للاحتفال بيوم السياحة العربي

السبت 20/فبراير/2021 - 02:57 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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دعت المنظمة العربية للسياحة، العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي الذي يتوافق مع مولد الرحالة العربى ابن بطوطة بتاريخ 25 فبراير، تحت شعار "التحول الرقمي نحو سياحة عربية آمنة"، موضحة أن ما تعرضت له صناعة السياحة على مستوى العالم من تداعيات وخسائر جراء جائحة كورونا لن توقف جهود القائمين على هذه الصناعة الكبرى لإيجاد حلول متطورة وتكنولوجية تتناسب مع الواقع الذى فرض عليها تمكنها من التعافى سريعا فور انتهاء الجائحة وتمكنها من مواجهة التحديات والمنافسات مع الأسواق العالمية.

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن التحول الرقمي أصبح هدف يجب أن يسعى إلى تحقيقه العالم العربي ليكون بمصاف الدول المتقدمة بهذه الصناعة الكبرى ليحظى بما يستحقه من خلال عودة للسياحة الأمنة اليه سواء من الأسواق العربية أو الدولية، مشيرة إلى آخر إحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي توقع أن يساهم التحول الرقمي في الطيران والسفر والسياحة إلى توليد قيمة مضافة لقطاع السياحة قد تصل إلى 305 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2025، ونقل ما قيمته 100 مليار دولار أميركي من القطاعات التقليدية إلى المنافسين الجدد، وتوليد فوائد غير مباشره بقيمة 700 مليار دولار من خلال التقليل من الأثر البيئي وتعزيز السلامة والأمن والتوفير في التكاليف والوقت بالنسبة إلى السائحين.

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