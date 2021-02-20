«عقد الامتحانات» أبرزها.. 14 قرارا لـ«الأعلى للجامعات»

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.وأعلن المجلس عن 14 قرارا وهم كالآتي:- بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة.- استكمال أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.- الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.- تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين).- تقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.- أن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.- التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.- قررت الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.- يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.- أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة ) بالفرع.- إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي 20202021، والتي ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة في مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة في الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.- أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.- إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، للمساهمة في تفرغهم للعمل في مكافحة فيروس كورونا.