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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قُتل بسبب 150 جنيه.. كشف غموض العثور على جثة طالب في مدينة الصف

السبت 20/فبراير/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة طالب بالزراعات بمدينة الصف حيث تبين أن سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة بسبب مبلغ ١٥٠ جنيه.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة في أرض زراعية بمدينة الصف، فانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين أن الجثة لطالب ثانوي أزهري وأن الوفاة حدثت منذ قرابة ٣ أيام، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

وأشارت التحريات أن آخر مشاهدات للمجني عليه كانت برفقة سائق توك توك يعمل لدى والده وتبين أن ذلك السائق تم إلقاء القبض عليه في قضية مخدرات ومحبوس بقسم حلوان فتم استصدار إذن من النيابة العامة باستخراجه من محبسه وفور مناقشته حول علاقته بالمجني عليه اعترف بقتله وأنه تشاجر معه لاستمرار مطالبة القتيل له بمبلغ ١٥٠ جنيه اقترضها منه فقرر التخلص منه.

واعترف المتهم أنه استدرج المجني عليه بحجة مرافقته في مشوار وعندما استقل معه التوك توك استغل تواجدهما في مكان ناء ووجه له طعنة بسكين أودت بحياته ثم ألقى بجثته في أرض زراعية واستولى على هاتفه المحمول واخفى التوك توك وفر هاربا.

وأضاف المتهم أنه عقب ارتكاب جريمة القتل ألقت قوات أمنية القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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