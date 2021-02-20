رفع «الصندوق الأسود» من بعض دور العرض لضعف إيراداته

حصد فيلم «الصندوق الأسود» ليلة أمس، إيرادات بلغت 1062 جنيها، وهو ما دفع الشركات الموزعة إلى رفعه من بعض دور العرض السينمائى نظرا لضعف إيراداته.ويشهد فيلم "الصندوق الأسود" عودة منى زكي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا، ونور، وميرفت أمين، وشريف منير.الفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة، حول «ياسمين»، والتي يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيئ مهم، لتجد نفسها متورطة في مطاردة عنيفة مع هذين الغريبين، وما يزيد من جرعة الإثارة كونها حاملًا ما يعرض حياتها والجنين للخطر."الصندوق الأسود" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.