سوريا: مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين في انفجار بسوق شعبي

قتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي بسوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية قولها إن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق شعبية داخل مدينة البصيرة ظهر اليوم في وقت تشهد فيه السوق حركة نشطة؛ما تسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة إضافة إلى احتراق عدد من المحال ووقوع أضرار في ممتلكات الأهالي.