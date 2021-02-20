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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1149 سلاح ناري خلال أسبوع

السبت 20/فبراير/2021 - 02:50 م
ضبط أسلحة نارية
ضبط أسلحة نارية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، خلال اسبوع عن ضبط (1149) قطعة سلاح نارى أبرزها (1جرينوف- 98 بندقية آلية – 168 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 63 مسدس – 819 فرد محلى – 2230 طلقة مختلفة الأعيرة – 1440 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها"1 مسدس- 7 طلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع".

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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